AKM'de iki ayrı Çanakkale Zaferi konseri

Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümünde ilk Türk müziği operası “Çanakkale’ye Ağıt”, AKM Tiyatro Salonu'nda sahneleniyor. Konser Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 18 Mart saat 11.00’de sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ses ve saz sanatçılarını, MEB Âşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ve MEB Müfredans Dans Grubu’nu bir araya getiren konser, Türk ordusunun şanlı zaferini AKM seyircisi için sahneye taşıyacak. Milli Eğitim Bakan Danışmanı ve Türk müziği ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı’nın Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı Çanakkale'ye Ağıt adlı ilk Türk Müziği operasının librettosu orkestra şefi Nihat Gönül’e ait.



MARŞLAR, İLAHİLER, ŞİİRLER BİR ARADA

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Çanakkale Zaferi’ni konu edinen Çanakkale Destanı konseriyle AKM’de sanatseverlerin huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. Ayhan Çağlı ile Enes Ergün’ün sunumlarını ve Özata Ayan’ın hazırladığı barkovizyon gösterisini seyirciyle buluşturan Çanakkale Destanı’nda İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun tüm birimleri bu görkemli anlatı için bir araya geliyor.

Konser Çanakkale Destanı'nın seyrini anlatan bir repertuvar ile Kur’an-ı Kerîm okunarak başlayıp marşlar, türküler, ilahiler, ağıtlar, şarkılar ve şiirlerle devam edecek. Sanat yönetmenliğini Mehmet İhsan Özer’in üstlendiği konser 18 Mart saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.