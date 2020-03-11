Aksesuvarcı seyirciyle buluştu

Eberhard Streul tarafından kaleme alınan, yönetmenliği Ali İpin üstlendiği Aksesuvarcı, mesleğine ve sanata aşık aksesuarcı Josef Bieder'in hayatına odaklanıyor.

"SAHNE ARKASI SAHNEYE TAŞINDI"

Oyunun hazırlık sürecinin yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü söyleyen yönetmen ve oyuncu Ali İpin, oyunla tiyatronun sahne arkasını sahneye taşıdıklarını belirtti. İpin, 11 yıl önce oyunu sahnelemeyi kafaya koyduğunu anlatarak, "O zaman benim için biraz erkendi. Biraz daha yaşımı aldığımda bu oyunu mutlaka oynamalıyım diye düşündüm. Oyun çok hoşuma gitmişti ilk okuduğumda, aradan yıllar geçtikten sonra devlet tiyatrolarındaki son yılımda sahneye koyma imkanı buluyorum" dedi.

"1993'TEN BU YANA SAHNELENİYOR"



Tiyatro hazırlıklarını bir annenin çocuğunu karnında taşıması ve doğum yapmasına benzeten İpin, tiyatroseverlerin ilgiyle izleyeceği, güleceği ve yer yer duygulanacağı bir oyun ortaya çıkardıklarını dile getirdi.



Ali İpin, oyunun evrensel bir boyutu olduğuna da dikkati çekerek, oyunun, 1993'ten bu yana Almanya'da her sene farklı tiyatrolar tarafından sahnelendiğini aktardı. Gösterimin ardından sahneye gelen oyuncular, emeği geçenlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederek seyircileri selamladı.

Ali İpin ve Özge Özdemir'in karakterlere hayat verdiği oyunun müziklerini Murat Gedikli, dekor tasarımını Ethem Özbora, kostüm tasarımını Mihriban Oran, ışık tasarımını ise Akın Yılmaz yaptı.