Aktivist Greta Thunberg BBC belgesel dizisine konu olacak

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim değişikliği gerçeklerini BBC’nin çekeceği belgesel dizide anlatacak.



BBC Stüdyoları, uluslararası bir çevre mücadele hareketini başlatan 17 yaşındaki aktivisti ve onun dünyanın en sıra dışı yerlerine yaptığı ziyaretleri; bilim insanları, siyasi liderler ve iş dünyasından isimlerle gerçekleştirdiği görüşmeleri içeren bir belgesel hazırladığını duyurdu.



Açıklamada, “Dizi, Thunberg’in eylemsizliğin gerçek dünya sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaya devam edişiyle birlikte, yetişkinliğe giden kendi yolculuğunu da anlatacak; benzeri olmayan bir gençlik yaşayan Thunberg’in şu anda dünya çapında yayınlanan ve analiz edilen etkili konuşmaları yazarkenki sessiz anlarından bazılarını paylaşacak” denildi.

Belgesel dizinin kaç bölümden oluşacağı ve yayınlanma tarihi açıklanmadı.

"HAYALLERİMİ ÇALDINIZ" SÖZLERİYLE YANKI UYANDIRDI

New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından eylül ayında düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözleriyle dünya çapında yankı uyandırmıştı. Devlet liderlerinin iklim değişikliğini görmezden geldiğini öne süren Thunberg, "Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak" ifadelerini kullanmıştı.

GRETA'NIN SÖZLERİ ŞARKIYA DÖNÜŞTÜ