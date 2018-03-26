2015 yapımlı Fantastic Four'un ardından, İtalyan mafya lideri Al Capone'nin hayatını konu alan biyografik filmi 'Fonzo'yla yönetmen Josh Trank, süper kahraman ve bilimkurgu filmlerine ara verip yeni bir yapımla dönüş yapıyor.
10 yıllık hapishane döneminin ardından, 47 yaşındaki Al Capone'nin bunalıma sürüklenişinin ele alınacağı 'Fonzo'da, Al Capone'ye 2015 yapımlı The Revenant filmiyle Oscar adaylığına layık görülen Tom Hardy hayat verirken, Capone'nin eşi Mae olarak karşımıza Linda Cardellini çıkacak.
Deadline'da yer alan habere göre, kadrosunda Matt Dillon, Kyle MacLachlan, Jack Lowden ve Katherine Narducci gibi güçlü isimlerin yer alacağı filmin senaryosu da Josh Trank'in kaleminden çıkacak.
Nisan ayında, New Orleans'ta çekimlerine başlanması planlanan Fonzo'nun vizyon tarihi henüz kararlaştırılmadı.
Al Capone filminin kadrosu belli oldu
İtalyan mafya lideri Al Capone'nin 10 yıllık hapishane dönemi sonrasını ele alan biyografik filmin kadrosu şekillendi.
2015 yapımlı Fantastic Four'un ardından, İtalyan mafya lideri Al Capone'nin hayatını konu alan biyografik filmi 'Fonzo'yla yönetmen Josh Trank, süper kahraman ve bilimkurgu filmlerine ara verip yeni bir yapımla dönüş yapıyor.