Al Capone’un eşyası müzayedede

ABD’nin en ünlü mafya lideri olan ve 1920’li yıllarda yeraltı dünyasına damgasını vuran Al Capone’un 174 eşyası torunları tarafından açık artırmada satışa çıkarılıyor.

26.08.2021 - 09:36

Al Capone’un eşyası müzayedede

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Satışa sunulan eşya arasında Al Capone’nin favori silahı Colt.45 tipi otomatik tabanca ve Alcatraz hapishanesinden oğlu Sonny’ye yazdığı mektup da bulunuyor.

EN YÜKSEK FİYAT BEKLENTİSİ

Başlangıç fiyatı 50 bin dolar olan tabancanın, müzayedede en yüksek fiyata satılacağı tahmin edilirken, mektubun başlangıç fiyatının ise 12 bin 500 dolar olduğu belirtildi.

Ayrıca Al Capone’un fotoğrafları, eşi Mae ile paylaştığı yatağı, platinden yapılmış Patek Philippe marka cep saati gibi birçok eşyası açık artırmada yer alacak.

YAŞAM TARZINI GÖSTERECEK

8 Ekim’de ABD’de yapılacak açık artırmanın direktörü Brian Witherell, “Bu müzayede Bir Amerikan efsanesinin yaşam tarzını görmemize fırsat verecek” dedi. Al Capone’un torunları, mafya babasının kişisel eşyasının onun yumuşak tarafını göstermesini umduklarını belirtti. Al Capone 1947’de ölmüştü.

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