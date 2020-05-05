Alacakaranlık (Twilight) serisinin yeni kitabı Midnight Sun yolda

Kristen Stewart ve Robert Pattinson'ın başrolünü paylaştıkları Alacakaranlık (Twilight) seresiyle dünya çapında üne kavuşan roman serisinin yeni kitabı yolda.

EDVARD CULLUN'IN GÖZÜNDEN ANLATACAK

Yazar Stephenie Meyer'in olayları bu kez Robert Pattinson canlandırdığı vampir Edvard Cullun gözünden anlattığı romanı Midnight Sun, 4 Ağustos'ta piyasaya çıkacak.

Meyer, Midnight Sun'ın diğer kitaplardan daha karanlık olacağını söyledi.

"EN ZORLAYICI OLAYLARDAN BİRİYDİ"



Fantastik bir aşk hikâyesini konu alan kitabın tanıtımı şu cümlelerle paylaşıldı: "Bu unutulmaz hikâye Edward'ın gözlerinden anlatılırken karanlık bir dönüş yapacak. Uzun vampir hayatında güzel, gizemli Bella ile tanışmak onun için en çekici ve zorlayıcı olaylardan biriydi.

Kitabın açıklanmasıyla birlikte kapak görselleri de yayınlandı.

Edward'ın geçmişi ve derin düşünceleri hakkında daha çok detay öğrenirken neden hayatının zorluklarla dolu olduğunu anlıyoruz. Bella'nın hayatını tehlikeye atacağını bilirken ona nasıl aşık olabilir ki?"