Alamanya: Gurbet Türküleri konseri İş Kuleleri'nde

1961 yılında Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya giden gurbetçilerin gerçek hikayelerinden yola çıkarak hazırlanan Alamanya: Gurbet Türküleri konseri, 10 Şubat Perşembe saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisi ile buluşacak.



Sirkeci’den Münih’e doğru kalkan trende başlayan memleket özleminin, gurbette yaşanan acı tatlı hikayeler ve türkülerle anlatıldığı konserin içeriği, gurbetçilerin anılarından ve mektuplarından oluşturuldu. Konserde seslendirilecek türküleri ise besteci ve bağlama ustası Coşkun Karademir derledi.



GÜLCAN OPEL SAHNEDE OLACAK



Gurbet Treni ve Alın Yazım şarkılarıyla gurbetçilerin yalnızlığını paylaşan, dönemin ünlü ismi Gülcan Opel konuk sanatçı olarak uzun bir aradan sonra ilk kez seyircisiyle bu konserde buluşacak.



Gurbetçilerin gerçek hikayelerinden oluşturulan metin Diaspora Türk tarafından hazırlandı.



Metni, Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür ve Şerif Erol seslendirecek. Konserde yer alan Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ gibi Türk halk müziğinin usta isimlerinin eserleri Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar’ın sesiyle hayat bulacak. Konserde solistlere eşlik eden 11 kişilik halk müziği topluluğunun başında ise Cenk Erdoğan yer alıyor.



Gülcan Opel

60 yıllık hasreti müzikle anlatan Alamanya: Gurbet Türküleri'nin biletleri İş Kuleleri Salonu ana gişesinden ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebiliyor.