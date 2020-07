Alanis Morissette'den sekiz yıl sonra yeni albüm

'Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Alanis Morissette, uzun bir bekleyişin ardından dokuzuncu stüdyo albümü Such Pretty Forks in the Road’u çıkardı.



46 yaşındaki şarkıcı, önceki albümünü 2012 yılında çıkarmıştı.



Morissette, ilk albümü Jagged Little Pill’in 25’inci yılını bu yaz çıkacağı turne ile kutlamayı planlıyordu, ancak corona virüs salgını nedeniyle turnesi iptal edildi.



Sanat hayatına Nickelodeon'un You Can't Do That on Television dizisinde oynayarak başlayan Morissette, daha sonra ilk single’ını çıkardı. İkinci albümüyle istediği başarıyı yakalayamayan Alanis Amerika'ya gitti ve 1995’te dünyanın en çok satan çıkış albümü (33 milyondan fazla) olan Jagged Little Pill’i çıkardı.



MÜZİĞİ BIRAKIP YENİDEN BAŞLADI

Medyanın ilgisinden bunalan Morissette, gelmiş geçmiş en iyi kadın sanatçı satışını yapsa da müziği bıraktığını açıkladı ve Hindistan'a iç huzurunu aramaya gitti. Yine müziğe başlayan Morissette, yazmış olduğu Uninvited şarkısıyla Grammy kazandı. Hindistan'a teşekkür ederek çıkışını Thank U ile yaptı ancak bu albüm yalnızca 7 milyon sattı.



2005’te Narnia Günlükleri filmine yaptığı Wunderkind şarkısıyla Altın Küre'ye aday olan sanatçı, Jagged Little Pill 'in 10. yılı anısına akustik versiyonunu çıkardı. Yine 2005 sonlarına doğru The Collection adlı ‘best of’ albümünü çıkardı ve Crazy şarkısıyla yeniden popüler oldu.