Joaquin Phoenix'in ikonik karakter Joker'e hayat vereceği DC projesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta filmin kadrosuna katıldığı açıklanan ve Batman’in babası Thomas Wayne'e hayat verecek olan Alec Baldwin projeden ayrıldı.
"25 OYUNCU DAHA OLDUĞUNA EMİNİM"
Vegas'ta Son Şans filmindeki performansıyla Oscar adaylığı kazanan, 11 Altın Küre adaylığından üçünde ödüle uzanmayı başaran oyuncu, kadrodan ayrıldığı haberlerine açıklama getirdi. Ünlü oyuncu USA Today'e yaptığı açıklamada; "Artık filmin kadrosunda değilim. O rolü canlandırabilecek 25 oyuncu daha olduğundan eminim" dedi.
HİKAYE BATMAN'E BAĞLANACAK
ABD'li oyuncu 1980’li yıllarda geçecek filmde Batman’in babası Thomas Wayne rdlüyle izleyici karşısına çıkacak ve ihikâye Batman’e bağlanacaktı