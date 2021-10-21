Aleyna Tilki Billboard listesine girdi

Aleyna Tilki, Amerikalı dünyaca ünlü DJ/prodüktör Dillon Francis’in yeni çıkan Happy Machine albümünde söylediği Real Love şarkısını geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. Yeni çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Tilki, şarkının yayınlandığı 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı. Tilki, Billboard Hot Dance/Electronic Songs listesine 24 numaradan giriş yaptı. 21 yaşındaki şarkıcı, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı bu listeye girmiş oldu.

Dünyaca ünlü starların çalıştığı müzik şirketi Warner Music ile el sıkışan Tilki, Şubat 2021'de yayınladığı Retrograde ile bu şirketten şarkı çıkaran ilk Türk sanatçı olmuştu. Bu şarkısında Dua Lipa, Diplo gibi prestijli isimlerle çalışan Tilki, dünya listesine girmeyi başarmıştı.

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