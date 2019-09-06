Yönetmen Ali Aydın’ın ikinci filmi Kronoloji, Kore’deki Uluslararası Busan Film Festivali'nde uluslararası prömiyerini yapacak.



İlk filmi Küf ile 69. Venedik Film Festivali’nde en iyi ilk filme verilen Lion of The Future ödülü ve Selanik Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan Ali Aydın Kronoloji’de bir kadının vazgeçişiyle çözülen bir evliliğe yoğunlaşıyor.

Kronoloji’de dışarıdan bakınca mutlu bir çift gibi görünen Hakan ile Nihal’in hikayesi anlatılıyor. Genç mimar çiftin sorunları ise Nihal’in birdenbire ortadan kaybolmasıyla açığa çıkmaya başlıyor. Bir taraftan polis, bir taraftan kocası Nihal’i ararken içten içe çürüyen ve sona yaklaşan beraberliklerinin gerçek yüzünü görmeye başlıyoruz.



FİLM, ERKEK EGEMEN KÜLTÜRÜN ACIMASIZLIĞINI ANLATIYOR

Türkiye’nin en büyük sorunlarından olan, kadının evlendikten sonra silikleşerek hem özel hem sosyal hayatta görünmez bir nesne haline gelmesini Nihal üzerinden işleyen Kronoloji erkek egemen kültürün acımasızlığını çarpıcı bir gerilimle anlatıyor.

GÖSTERİM 8 EKİM'DE

3-12 Ekim tarihleri arasında 24. gerçekleştirilecek olan festivalin uluslararası yarışma bölümü “Flash Forward”da yer alan filmin ilk gösterimi 8 Ekim’de gerçekleşecek. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Yapım Desteği alan filmin başrollerini Birkan Sokullu, Cemre Ebüzziya, Serkan Keskin ve Tansu Biçer paylaşıyor.