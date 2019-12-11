Ali Smith'in Man Booker Ödülü'ne aday gösterilen Sonbahar romanı Türkçede

İskoç yazar Ali Smith'in, Man Booker Ödülü'ne aday gösterilen romanı Sonbahar, Türkçe olarak yayınlandı.

The Times, kitap için "Kuşkusuz Smith'in en iyi eseri... Bu kitap Smith'in karmaşık yaratıcı karakterini adeta taşa işliyor: haylaz ama zarif, öfkeli ama rahatlatıcı. Hep böyle kalması umuduyla" şeklinde yorumladı.

Ali Smith’in Sonbahar romanı, sınırları ve dışlayıcılığı gitgide artan bir dünyaya, zenginlik ve değerin ne olduğuna, hasadın ne anlama geldiğine dair bir tefekkür. Birbirinden ayrı ama yine de (tıpkı mevsimler gibi) birbiriyle bağlantılı ve döngüsel bir dörtlemenin, Mevsim Dörtlemesi’nin ilk kitabı olan Sonbahar, yaşadığımız zamanlara çeviriyor gözlerini. Bir kimiz? Neyden yapılmışız? Shakespearvari bir nüktedanlık, Keatsvari bir melankoli, 1960’lar Pop Art’ının o ışıldayan enerjisi: Yüzyıllar bizim yaptığımız tarihe çevirmiş gözlerini.

KİTAPTAN ALINTI

“Haberlerden yoruldum. Muhteşem olmayan şeyleri muhteşemmiş gibi göstermelerinden ve gerçekten dehşet verici şeyleri basite indirgemelerinden yoruldum. İğnelemelerden yoruldum. Öfkeden yoruldum. Acımasızlıktan yoruldum. Bencillikten yoruldum. Bunu durdurmak için hiçbir şey yapmamamızdan yoruldum. Bütün bunları teşvik etmemizden yoruldum. Süregiden şiddetten yoruldum, yaklaşmakta olan, gelmekte olan, henüz gerçekleşmemiş olan şiddetten yoruldum. Yalancılardan yoruldum. El üstünde taşınan yalancılardan yoruldum. Bunun olmasına izin veren yalancılardan yoruldum. Bunları aptallıkları yüzünden mi, yoksa kasten mi yaptıklarını merak etmek zorunda kalmaktan yoruldum. Yalan söyleyen hükümetlerden yoruldum. İnsanların kendilerine yalan söylenmesine artık aldırış etmemelerinden yoruldum. Bu kadar korkmaya mecbur edilmekten yoruldum. Düşmanlıktan yoruldum. Ödlek hasmaniyetten yoruldum.”

ALI SMITH KİMDİR?

İskoç yazar, oyun yazarı, akademisyen ve gazeteci Ali Smith 1962 yılında doğdu. Başta şiirler, oyunlar ve öyküler yazan Smith, Gibi’yle romancılığa adım attı. Bunu kendisine Orange Ödülü ve Man Booker Ödülü adaylıklarından sonra Encore Ödülü ile İskoç Sanat Konseyi Yılın Kitabı Ödülü’nü kazandıran Hotel World romanı izledi. 2005 yılında yine Man Booker Ödülü’ne aday gösterilen Rastlantısal ile hem Orange Ödülü’nü hem de Whitebread Yılın Romanı ödülünü kazandı. İkisi Birden romanıyla büyük ses getiren Smith, Bailey Kadınlar Kurmaca Ödülü, Goldsmiths Ödülü, Costa Roman Ödülü ve Saltire Cemiyeti İskoçya Yılın Kurmaca Kitap Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye’de Kız Erkekle Buluşur ve İlk Kişi ve Diğer Öyküler gibi kitaplarıyla da tanınan yazar, Mevsim Dörtlemesi üst başlıklı romanlarının ilki olan Sonbahar’la 2017’de Man Booker Ödülü’ne aday gösterildi. Dörtlemenin diğer üç kitabı olan Kış, İlkbahar ve Yaz da Kafka Kitap’ın yayın programında bulunuyor.