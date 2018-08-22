İlk filmi El Yazısı ile tanınan Ali Vatansever’in ikinci sinema filmi Saf, 43. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde dünya sinemasındAn keşif filmlerine yer verilen Discovery bölümünde prömiyerini gerçekleştirecek.

Senaryosu da Ali Vatansever’e ait filmde Fikirtepe’de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor. Başrollerini Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin’in paylaştığı Saf'ta onlara Onur Buldu, Ümmü Putgül ve Kida Ramadan eşlik ediyor.



Yapımcılığını Terminal Film, 2Pilots Film ve 4 Proof Film’in üstlendiği filmin çekimleri geçtiğimiz Sonbahar’da İstanbul’da tamamlandı. Türkiye-Almanya-Romanya ortak yapımı olan Saf, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Film und Medienstiftung NRW ve Eurimages destekleriyle gerçekleştirildi.