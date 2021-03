Alice Cooper: David Bowie’ye ilham kaynağı olduk

Metal Hammer Dergisi aracılığı ile hayranları ile bir soru-cevap etkinliğinde buluşan Alice Cooper, kendisine yöneltilen bir soru üzerine ‘’Welcome To My Nightmare’ turnemizdeki bir konserimize kendi grubu olan Spiders From Mars ile gelmişti. Grubuna ‘Sahnede bu şekilde olmalıyız’ dediğini hatırlıyorum" dedi.



Alice Cooper’ın kurucusu ve vokali Vincent Damon Furnier, kendi grubunun gösterilerine bazı şok edici unsurları eklemesine rağmen ticari başarı elde edince, David Bowie, Lou Reed ve Velvet Underground gibi grupların da kendi gösterilerinde bunu kullanmaya başladıklarını söyledi.



Furnier, sahne şovları ve David Bowie ile ilgili olarak "Konserlerimizde artistik bir hareket olmasını istiyordum. Alice’ı kötü karakter olarak yarattım, David Bowie’de kendi karakterlerini sahnede nasıl olmak istiyorsa o şekilde yarattı. Bowie, hiç bir zaman rakip olarak görmedim, ona cesaret verdim" dedi. Furnier aynı zamanda David Bowie ile birbirlerine her zaman, yaratıcılık konusunda destek olduklarını belirtti.



Soru-Cevap sırasında Shock Rock türünün babası olarak adlandırıldığını söylese de günümüz müzik ortamında sahnedeki şok etkisinin artık eski ağırlığının kalmadığını söyledi. Furnier sözlerine ‘Günümüzdeki seyircilerin şoka dayanıklı olduklarını düşünüyorum. Seyirciyi şoke etmek için en uygun zamanda gelmiştim çünkü sahnede henüz bellerine kadar saçları olan, makyajlı ve biraz kandan rahatsız olmayan adamlara hazır değillerdi’ şeklinde konuştu.



