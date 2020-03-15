Alice Müzikali gösterileri corona virüs nedeniyle ertelendi

Geçtiğimiz yıl şubat ayında prömiyeri gerçekleştirilen Alice Müzikali corona virüs salgını nedeniyle ertelendi.

Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı erteleme kararında şu ifadeler yer aldı:

''6 Nisan tarihine kadar tüm Alice Müzikali gösterilerimiz (13-25-26 ve 5 Nisan) olmak üzere corona virüs ile ilgili alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bugün dahil olmak üzere bilet satın almış tüm seyircilerimizin biletleri yeni tarihler için geçerli olacaktır.''

Birçok kez kapalı gişe oynanan Alice Müzikali'nin kadrosunda Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar gibi isimler yer alıyor.

ALICE MÜZİKALİ'NDEN GÖRÜNTÜLER