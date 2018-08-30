Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, Altın Şarkılar Açıkhava Konserleri turnesi kapsamında geçtiğimiz akşam Bodrum’da sahne aldı. Bodrum Antik Tiyatro’nun tarihi atmosferinde binlerce müzikseverle buluşan usta sanatçı, yaklaşık 3 saat sahnede kalarak 50 altın şarkı seslendirdi.



Erol Evgin’in konserini izlemeye gelenler arasında Türk televizyon dünyasının duayenlerinden 93 yaşındaki Halit Kıvanç ve eşi Bülbin Kıvanç da vardı.

SAHNEDEN İNEREK YANINA GİTTİ



Konserinin ilerleyen saatlerinde sahneden inerek, Halit Kıvanç’ın yayına giden Evgin; “Bugün 63 yıldır sahnelerde olan bir efsane bizlerle birlikte. İlk sahnemde beni sunan kişidir Halit Ağabey, onur duydum” dedi. Antik Tiyatro’da Kıvanç için büyük bir alkış koptu.

TORUNU DA KONSERDEYDİ



Evgin’i izlemeye gelenler arasında torunu Erem Erol Evgin de vardı. Erol Evgin, Eski Günler isimli şarkısını torununa sarılarak, 2400 yıllık antik tiyatronun içindeki Şarap, Bereket ve Tiyatro Tanrısı Dionysos’a adak sunulan sunak üzerinde söyledi.

