Joel Kinnaman'ın başrollerini Michael Dorman ve Sarah Jones ile paylaşacağı ancak ismi henüz belli olmayan bilim kurgu türünün efsanevi ismi Ronald D. Moore’un imzasını taşıyan uzay dizisi, 1960’lı yıllara damgasını vuran uzaya gitme rekabetini konu ediniyor. Beyazperde'ye göre; Joel Kinnaman, dizide NASA’nın en önemli astronotlarından Edward Baldwin karakterine hayat veriyor.

Dorman ve Jones ise yine NASA’nın önde gelen yöneticilerinden Gordo ve Tracy Stevens’ı canlandıracak.

Altered Carbon Netflix’in en yüksek bütçeli dizilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Ronald D. Moore ile birlikte Fargo’nun yapımcıları Matt Wolpert ve Ben Nedivi’nin de imzasıyla ekrana taşınan dizinin prömiyer tarihi henüz açıklanmadı.



Yakın dönemde Netflix yapımı Altered Carbon ile sükse yapan Joel Kinnaman, The Killing, House of Cards, Suicide Squad ve RoboCop gibi yapımlarda da boy göstermişti.