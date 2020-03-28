Altın Küre'de (Golden Globe) corona virüs değişikliği

Hollywood Yabancı Basın Birliği, corona virüsü salgını nedeniyle sinema salonlarının kapatılmasının ardından Altın Küre Ödülleri kurallarında değişiklik yapma kararı aldı. Jürinin filmleri online izlemesi sağlayacak değişiklik Oscar için de gündemde.

28.03.2020 - 10:52

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Dünyada 500 binden fazla insanı etkileyen corana virüs salgını sinema sektörünü de derin vurdu. Bu aylarda seyirciyle buluşması beklenen; Wonder Woman 1984, Black Widow, No Time to Die, F9 ve The New Mutants gibi filmler vizyon tarihi değiştirdi.

ONLINE SATIŞ ÖNE ÇEKİLDİ

Vizyonda olan The Invisible Man, The Hunt, Bloodshot gibi filmler ise planlanandan çok daha önce online olarak satışa sunuldu. Sinema salonlarının kapanması nedeniyle ortaya çıkan bu sonuçlar, önemli ödüllerin yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapmasına neden olacak gibi görünüyor.

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Bu doğrultuda kurallarında değişiklik yapan sinema kuruluşlarından biri de Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) oldu. Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Küre Ödülleri‘ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği, corona virüsü salgını nedeniyle kurallarında değişikliğe gitti.

ONLINE İZLEYEBİLECEKLER

Normalde bir filmin Altın Küre Ödülleri’nde yarışabilmesi için Los Angeles bölgesinde bir sinema salonunda Hollywood Yabancı Basın Birliği üyelerine gösterilmesi gerekiyor. Ancak sinema salonları kapalı olduğu için bu kural değiştirildi. Bunun yerine Hollywood Yabancı Basın Birliği üyelerine filmlerin DVD’lerinin veya online olarak izleyebilecekleri bir linkin ulaştırılması yeterli olacak.

SÜRE UZATILABİLİR

Bu kural 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Ancak salgının bu tarihe kadar kontrol altına alınamaması halinde Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin bu süreyi uzatması bekleniyor.

OSCAR İÇİN DE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE 

Altın Küre için böyle bir karar alınması, bir süredir konuşulduğu gibi Oscar Ödülleri için de benzer bir karar alınabileceği gösteriyor. Akademi’nin bu konuda nasıl karar alacağı merakla bekleniyor.

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