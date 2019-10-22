İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Tiyatro Festivali için 45 bin seyirci başvurusu

26 Ekim’de geleneksel kortej coşkusuyla merhaba diyecek festivalin açılış töreninde Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e Onur Ödülleri verilirken, usta oyuncu Can Kolukısa da Yıldırım Önal Anı Ödülü’nü alacak. Türkiye’deki en önemli fon ve networking platformu olan Antalya Film Forum, ilki verilecek Cahide Sonku Ödülü ve 150 üniversite öğrencili Altın Portakal Sinema Okulu ile heyecan yaratan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1 milyon 437 bin 500 TL değerindeki ödülleriyle sinemaya desteğine devam edecek.



Türkiye’nin en köklü film etkinliği olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 26 Ekim’de başlayacak ve “Öze Dönüş” temasıyla gerçekleşecek olan festivalde, 29 ülkeden, 69 yönetmenin, toplam 66 filmi gösterilecek. Biletlerin 23 Ekim’den itibaren biletix’te satışa sunulacağı festivalin açılış ve kapanış törenleri 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu’nda yapılırken, gösterimler de Antalya Kültür Merkezi’ndeki (AKM) Aspendos Salonu ve Perge Salonu’nda ve Migros AVM’de bulunan Cinemaximum’un 6. ve 7. salonlarında gerçekleşecek.



FESTİVALE YENİ EKİP



Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin yönetmenliğini bu yıl, Gezici Festival’in kurucularından, yönetmen ve senarist Ahmet Boyacıoğlu üstleniyor. İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer’in yaptığı festivalin sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor.



ONUR ÖDÜLLERİ SELMA GÜNERİ VE AHMET MEKİN’E



“Bitmeyen Yol” (1965), “Ben Öldükçe Yaşarım” (1965) ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldığı “Son Kuşlar” (1966) filmlerinin unutulmaz oyuncusu Selma Güneri ve “Düğün”den (1973) “Selvi Boylum, Al Yazmalım”a (1977), rol aldığı sayısız klasik ile sinemamızın en önemli jönlerinden ve karakter oyuncularından biri olan Ahmet Mekin’e 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Onur Ödülleri verilecek.



ULUSAL YARIŞMALAR GERİ DÖNÜYOR



İki yıl önce kaldırılan Ulusal Yarışmalar bu yıl evine, Antalya’ya geri dönüyor. 50 filmin başvuru yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl 10 film yarışıyor. Filmlerden 8’i Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6 filmin de dünya prömiyeri 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleşecek.



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Ali Aydın’ın “Kronoloji”, Ali Özel’in “Bozkır”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler”, Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek”, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Onur Ünlü’nün “Topal Şükran'ın Maceraları”, Orçun Behram’ın “Bina”, Özkan Yılmaz’ın “Soluk” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü, vs.” filmleri aralarında 250 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü’nün de olduğu 14 kategoride, toplam 720 bin TL tutarındaki ödül için yarışacak. Filmler, başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz’un yapacağı ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen, yazar ve senarist Latife Tekin, oyuncu ve senarist Mert Fırat ile oyuncu ve yapımcı Şebnem Bozoklu’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi tarafından değerlendirilecek.



Ulusal Uzun Kurmaca Film Yarışması’nda ayrıca, Biket İlhan, Murat Düzgünoğlu ve Melih Saracoğlu’dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü verirken, sinema yazarları Agah Özgüç, Banu Bozdemir ve Bülent Vardar’dan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü’nün bu yılki sahibini belirleyecekler. Yarışma seçkisindeki filmlerden biri de, Antalyalı sinemaseverlerin oylarıyla İzleyici Ödülü’nü alacak.



CAHİDE SONKU’NUN ADI ANTALYA’DA YAŞAYACAK



Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yılki yeniliklerinden biri de, 50 bin TL para destekli Cahide Sonku Ödülü olacak. 1935 yılında “Bataklı Damın Kızı” filmindeki Aysel rolüyle kendinden sonraki kuşak için starlığın kapılarını açan ve birçok kaynağa göre de sinemamızın ilk kadın yönetmeni ve yapımcısı sayılan Cahide Sonku’nun anısını yaşatmak adına bu yıl başlatılacak ödül, Türkiye sinema sektöründeki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkat çekmeyi de amaçlıyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin değerlendirmesi sonucu verilecek Cahide Sonku Ödülü, yarışmadaki filmlerden birinde kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış, emeğinin yanı sıra bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılabilmiş kadın sinemacılardan birine sunulacak.



BELGESEL SİNEMAYA 60 BİN TL



Yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda bu yıl 10 film yarışacak: Alper Şen’in “Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü”, Burcu Esenç ve Cantekin Cantez’in “Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız”, Hasan Basri Özdemir ve Emre Karadaş’ın “Mavi Otel”, Hasan Başoğlu’nun “Patron”, Kıvılcım Akay’ın “Amina”, Murat Erün’ün “Dişçinin Korkusu”, Rena Lusin Bitmez’in “Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?”, Rûken Tekeş’in “Aether”, Şirin Bahar Demirel’in “Kadınlar Ülkesi” ve Yasin Semiz’in “Asfaltın Altında Dereler Var!”.



Akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil, yönetmen ve yapımcı Nurdan Arca ve DokuFest’in sanat yönetmeni Veton Nurkollari’den oluşan jüri tarafından değerlendirilecek bu on filmden biri 40 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nü alırken, bir filme de 20 bin TL’lik Jüri Özel Ödülü verilecek.



İKİ KISA FİLME 30 BİN TL



Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise toplam 15 kısa film, 20 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü ve 10 bin TL’lik Jüri Özel Ödülü için yarışacak. Ayrıca, Türkiye’nin önde gelen prodüksiyon ve yapım şirketlerinden Fono Film, dileyen yapımcılara DCP kopyalarının basılmasına ücretsiz imkân sağlayacak.



Alican Yücesoy’un “Taş”, Arda Çiltepe’nin “Siyah Güneş”, Burcu Aykar’ın “Ablam”, Cenkay Kılıç’ın “Ben Değilim”, Damla Kırkalı’nın “Yabancı”, Demet Derelioğlu Aran’ın “Öğle Arası”, Deniz Dirin’in “Mavi Arabam”, Ferit Karol’un “Günlerin Ardından”, Gökhan İpekkan’ın “Lupus”, Kasım Ördek’in “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum”, Onur Sefer’in “Bugün Ölmek İstemiyorum”, Ozan Yoleri’nin “Aylin”, Tuna Kaptan’ın “Duyuyor musun Anne?”, Ümit Kıvanç’ın “Ah, Asuman!” ve Zeynep Köprülü’nün “Orada” adlı kısa filmleri, oyuncu Tuğçe Altuğ, Berlinale'nin koordinatörü Wilhelm Faber ve yönetmen Rezan Yeşilbaş tarafından değerlendirilecek.



54. Ulusal Yarışma’da En İyi Film seçilen “Daha” ile Onur Saylak, “Put Şeylere” filmiyle En İyi Yönetmen seçilen Onur Ünlü, “Körfez” ile En İyi Senaryo Ödülü’nü alan Emre Yeksan ve Ahmet Büke, “Kar” ile En İyi Kadın Oyuncu seçilen Hazar Ergüçlü ve “Daha” ile En İyi Erkek Oyuncu kategorisinin kazananları Ahmet Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck; 2018’de En İyi Film seçilen “Yol Kenarı”nın yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, “Renksiz Rüya” ile En İyi Yönetmen seçilen Mehmet Ali Konar, En İyi Senaryo’nun sahibi “Sibel” filminin yazarları Çağla Zencirci, Ramata Sy ve Guillaume Giovanetti; oyuncu ödüllerinin kazananları Damla Sönmez (Sibel) ve Tansu Biçer (Yol Kenarı), ödüllerini almak için Antalya’da gelecekler ve özel bir törenle heykellerini alacaklar.



Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, Fransa, Hırvatistan, İran, İsveç, Japonya, Katar, Lübnan, Norveç, Ruanda, Sırbistan, Slovenya, Slovakya ve Tunus’tan toplam 10 film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında 100 bin TL’ye yakın para ödülü için yarışacak.



“Good Bye Lenin! / Elveda Lenin!” ile dünya çapında üne kavuşan yönetmen Wolfgang Becker’in başkanlığında, İzlandalı bağımsız sinemacı Rúnar Rúnarsson, Hollandalı oyuncu Johanna ter Steege, Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska ve Busan Film Festivali’nin yönetmeni Jay Jeon’dan oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi’nin değerlendireceği filmler ise şöyle: Marko Škop’un “Let There Be Light / Işık, Daha Fazla Işık”, Barnabás Tóth’un “Those Who Remained / Geriye Kalanlar”, Joe Odagiri’nin “They Say Nothing Stays The Same / Zaman Her Şeyi Siler”, Dag J. Haugerud’un “Beware Of Children / Çocuklar”, Reza Mirkarimi’nin “Castle Of Dreams / Şirin’in Kalesi”, Sandra Kogut’un “Three Summers / Üç Yaz”, Dominik Moll’un “Only The Animals / Yalnızca Hayvanlar”, Atiq Rahimi’nin “Our Lady Of The Nile / Nil'in Meryem’i”, Mehdi Barsaoui’nin “A Son / Bir Oğul” ve Dana Budisavljevic’in “The Diary Of Diana B. / Diana B.'nin Hatıra Defteri”.



ANTALYA FİLM FORUM’DAN 530 BİN TL DESTEK



6 yıldır yeni projelerin hayata geçirilmesinde Türkiye’deki en önemli fon ve networking platformu olan Antalya Film Forum, bu yıl Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress ve Antalya’yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu kategorilerinde ödüller verecek.



Türkiye’den yönetmen ve yapımcıları uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturarak Antalya’yı sinemamızın en önemli ulusal endüstri merkezine dönüştüren Antalya Film Forum’a bu yıl 160 başvuru arasından seçilen 29 proje, Kirsten Niehuus, Remi Burah, Mustafa Kara, Frederic Boyer, Nicolai Korsgaard, Michele Halberstadt, Emmanuel Chicon, İlksen Başarır, Thorsten Ritter, Ömür Atay gibi alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek. Toplam 530 bin TL tutarında para ve yan ödül desteğinin verileceği Antalya Film Forum, bu yıl Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde 28-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.



1964’ten beri bir çok ödüllü filmyapan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da Antalya Film Forum’un bir parçası oluyor ve iki kategoride toplam 80 bin TL değerindeki TRT Ödülü’nü veriyor. Kurmaca Works In Progress kategorisinde bir film 50 bin TL değerindeki TRT Ödülü’nü alırken, Belgesel Work in Progress kategorisinde de bir projeye 30 bin TL maddi destek sunulacak.



Antalya Film Forum, Türkiye’den yönetmen ve yapımcıların yeni projelerini uluslararası alandan usta isimlere sunma fırsatının yanı sıra, program kapsamında yapılacak masterclass’lar, sohbet ve atölyeler ile de, sinema alanında çalışan herkes için önemli bir buluşma alanı oluşturacak.



DÜNYANIN FİLMİ ANTALYA’DA



Festivalin Dünya Sineması bölümünde, Cannes’dan Venedik’e, Sundance’ten Toronto’ya, dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş 10 film, Antalya’da ilk kez sinemaseverle buluşuyor.



Bong Joon Ho’nun Cannes’da Altın Palmiye’yi kazanan karakomedisi “Parasite / Parazit”; Brezilyalı yönetmen Karim Aïnouz’un Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Film seçilen filmi “The Invisible Life Of Eurídice Gusmão / Görünmez Yaşam”; Céline Sciamma’nın Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü’nü alan etkileyici draması “Portrait Of A Lady On Fire / Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi”, Oscar ödüllü yönetmen Asif Kapadia’nın Arjantinli efsanevi futbol oyuncusunu anlattığı belgeseli “Diego Maradona”, Romanyalı yönetmen Anca Damian’ın Strasbourg Fantastik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan son başyapıtı “Marona's Fantastic Tale / Bir Köpeğin Fantastik Hikâyesi”, Alejandro Landes’in San Sebastián’da En İyi Film seçilen ve Sundance’in Dünya Sineması bölümünde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan hipnotize edici filmi “Monos”, Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın Venedik Film Festivali’nin bu yılki açılışını yapan, Juliette Binoche ve Catherine Deneuve’ü başrole taşıyan son filmi “The Truth / Saklı Gerçekler” ve Fransız aktör Nicolas Bedos’un Daniel Auteuil, Guillaume Canet ve Fanny Ardant gibi Fransız sinemasının usta isimlerini bir araya getirdiği komedisi “La Belle Epoque / Yeni Baştan”, seçkinin merak uyandıran filmleri arasında yer alıyor.



Dünya Sineması’nda ayrıca, İngiliz oyuncu Billie Piper’ın yönettiği ve başrolünü Lily James, David Thewlis ve Kerry Fox gibi isimlerle paylaştığı “Rare Beasts / Ayrık Otları” ve Lauren Greenfield’in eski Filipinler Başbakanı Ferdinand Marcos'un eşi “Demir Kelebek” Imelda Marcos’u anlattığı belgeseli “The Kingmaker / İpleri Elinde Tutan Kadın”, Türkiye’de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak.



EŞİT BİR DÜNYA İÇİN İMZA



Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahütnamesi’ni imzalayarak, Hollywood başta olmak üzere dünya sineması ve festivallerini etkisi altına alarak büyüyen uluslararası 5050×2020 hareketinin bir parçası oldu. Sinema, sanat ve eğlence alanında kesişen bir güç birliği kurarak, 2020 yılına kadar cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçlayan hareketi, Meryl Streep, Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi ünlü oyuncuların yanı sıra Cannes, Berlin, Venedik gibi dünya festivalleri de destekliyor.

