Altın Portakal Film Festivali'nde iddialı bir uyarlama: Bozkır

Yönetmenliğini Ali Özel’in yaptığı Bozkır filmi, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor. Bozkır, Antalya Film Festivali’nin bu yıl "Öze Dönüş" sloganı ile geri dönen "Ulusal Yarışma" bölümünde sinemaseverlerle buluşacak. Filmin galası 31 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da AKM - Aspendos Salonu'nda yapılacak.



Yapımcılığını ReCinema Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini ise hem televizyon hem beyazperdede görüntü yönetmeni olarak birçok başarılı projeye imza atan Ali Özel’in yaptığı filmin çekimleri Konya’nın Taşkent, Hadim ve Bozkır ilçelerinde gerçekleştirildi. Filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Özel, Hakan Emre Ünal, Mücahit Koçak, Ozan Dağara ve Elif Aydın yer alıyor.



Filmin konusu şöyle:



Devam etmekte olan baraj çalışması, köyün tahliyesini gerektirmektedir. Evi ve karısının bahçedeki mezarından ibaret olan dünyasında münzevi bir hayat sürmekte olan Ahmet ise, yeğenlerinin tüm ısrarlarına rağmen köyden taşınmaya yanaşmamaktadır. Amcalarını köyde bir başına bırakmaya gönülleri razı olmayan yeğenleri Şükrü ve Rıfat, Ahmet’i taşınmaya ikna etmesi için yıllardır görüşmediği oğlu Harun’u köye gelmeye razı ederler. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan bir oğul ve karısı öldükten sonra dünya ile tüm iletişimini koparan bir babanın zoraki karşılaşmaları yıllardır üstü örtülen meselelerin tekrar gün yüzüne çıkmasına sebep olur.



Babasını taşınmaya ikna edemeyen Harun, annesinin mezarının baraj suyu altında kalmasına göz yummaz ve mezarın taşınmasını teklif eder. Ahmet’in yeni bir vicdani yükümlülüğü kaldıracak gücü yoktur. Harun’un önerisini tereddüt etse de neticede kabul eder.



Peki mezarı taşımayla geçmişte yapılan bir hataya sünger çekilmesi ve baba-oğlun ilişkilerinin düzelmesi gerçekten mümkün müdür ve hala vakit var mıdır?