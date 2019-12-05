Amadeus Mozart'a yoğun ilgi

Wolfgang Amadeus Mozart ve Antonio Salieri'nin çatışmasını anlatan AmadeusMozart oyununun ilk gün biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile11 Ocak akşamı Uniq İstanbul'da prömiyerini gerçekleştirecek olan Amadeus Mozart oyununun ilk geceki biletleri, satışa çıkar çıkmaz aynı gün tükenirken, oyunun 12 Ocak’taki ikinci gösteriminin biletleri de tükenmek üzere.

EK GÖSTERİ KONULDU

Amadeus’un yoğun ilgi ile karşılaşmasının ardından, 13 ve 27 Ocak tarihlerine Uniq İstanbul için ek gösteri konuldu. 

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Costanze) paylaşıyor.

Okan Bayülgen, Özlem Öçalmaz ve Selçuk Yöntem Okan Bayülgen, Özlem Öçalmaz ve Selçuk Yöntem

35 KİŞİLİK DEV KADRO

Kalabalık oyuncu kadrosu, 12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan oluşan 35 kişilik dev kadrosuyla sezonun en ses getirecek prodüksiyonlarından birisi olarak gösterilen Amadeus, 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

8 DALDA OSCAR KAZANDI

1984 yılında Milos Forman’ın yönettiği Sinema filmiyle En İyi Film ve En İyi Uyarlama dahil olmak üzere toplam 8 dalda Oscar kazanan Amadeus, Ocak ayında tiyatro sahnesinde sanat severlerle buluşacak…

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