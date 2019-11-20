Amadeus'un oyuncu kadrosu belli oldu

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile Ocak ayında prömiyerini gerçekleştirecek merakla beklenen Amadeus oyununun oyuncu kadrosu belli oldu…

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Costanze) paylaşacak.

Özlem Öçalmaz

35 KİŞİLİK DEV KADRO



Kalabalık oyuncu kadrosu, 12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan oluşan 35 kişilik dev kadrosuyla sezonun en ses getirecek prodüksiyonlarından birisi olarak gösterilen Amadeus, 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.



8 DALDA OSCAR KAZANDI



1984 yılında Milos Forman’ın yönettiği Sinema filmiyle En İyi Film ve En İyi Uyarlama dahil olmak üzere toplam 8 dalda Oscar kazanan Amadeus, Ocak ayında tiyatro sahnesinde sanat severlerle buluşacak…