Amazon Prime ve Netflix'ten Rusya protestosu

Netflix ve Amazon Prime Video, ülkenin Ukrayna'ya saldırılarını protesto etmek için Rusya'daki hizmetlerini askıya alma kararı aldı. Bu haftanın başlarında, önce Netflix, Rusya'dan gelecekteki tüm projeleri ve satın almaları duraklatacağını ve ülkeyle bağları kesen büyüyen bir şirket listesine katılacağını açıklamıştı.



Netflix, Dasha Zhuk'un yönettiği, çekimleri devam eden ve o zamandan beri beklemeye alınan bir suç gerilim dizisi de dahil olmak üzere dört orijinal Rus yapımına sahipti. Netflix ayrıca, kısa süre önce Rus yasalarına göre barındırması gereken 20 Rus ücretsiz propaganda kanalını taşımayı reddetti. Beyazperde'nin haberine göre, şimdi şirket, hizmetini tamamen kapatmak için ek bir adım atıyor.

KARGO TESLİMATINI DA BİTİRİYOR



Amazon Prime Video ise, Rusya ve Belarus'a yayın hizmeti dışında kargo teslimatı da yapmayacağını belirtti. Amazon, savaştan etkilenen insanlar için çalışanları aracılığıyla yüklü bir miktar bağış topladı. Binden fazla çalışanın Ukrayna için yardımda bulunduğu açıklandı. Amazon, AWS tabanlı bulut hizmeti için de Rusya ya da Belarus'a ambargo kararı aldı.



Netflix sözcüsü, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Rusya'daki hizmetimizi askıya almaya karar verdik" dedi. Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girme kararının ardından karşılaştığı ekonomik gerileme yoğun oldu. Ülke, yalnızca kapsamlı yaptırımlarla boğuşmakla kalmıyor, birçok şirket ve kuruluş Rusya'dan çekiliyor. Microsoft, Apple ve Dell gibi şirketler ülkede satışlarını askıya aldıklarını duyururken, Ikea mağazalarını kapattı ve Nike artık çevrimiçi siparişleri karşılamayacağını söyledi.