Piu Entertainment Organizasyonu ile ilk kez İstanbul'a ve ardından Bursa'ye gelecek olan Amelie Müzikali iptal edildi.

11 - 16 Şubat tarihleri arasında Istanbul Uniq Hall'da, 21 - 23 Şubat tarihleri arasında Bursa Merinos AKKM'de sahneleneceği duyurulan müzikali iptal haberi, "Amelie Müzikali, Londra’daki yapımcı firmanın lojistik sebeplerle İstanbul ve Bursa’yı turne programından çıkarması sebebiyle inisiyatifimiz dışında iptal olmuştur. 2020’de yeni müzikallerde buluşmak dileğiyle" sözleriyle duyuruldu.