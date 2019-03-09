İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Hayatını kaybeden Burt Reynolds'ın unutulmaz filmleri

ABD basınında çıkan haberlere göre, 1972'de The Mechanic, 1978'de de Burt Reynolds ile rol arkadaşı olduğu Hooper filmleriyle çıkış yapan Jan-Michae Vincent, 10 Şubat'ta Kuzey Carolina'da Asheville'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜ GEÇ DUYURULDU

2014'te damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağı kesilen Vincent'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edilirken, ölümünün neden bu kadar geç kamuoyuna duyurulduğu konusunda açıklama yapılmadı.

Jan-Michael Vincent, 1971'de Going Home filmiyle, 1983'de de Winds of War dizisiyle Altın Küre'ye aday gösterilmişti.

Üç kez evlenen Vincent, hayatının son yıllarını maddi kriz içinde geçirdi. Bu da Amerikalı oyuncunun kötü alışkanlıkları ve bu nedenle geçirdiği 2 trafik kazasının önemli etkisi oldu.