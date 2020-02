Amerikalı şarkıcı Iyeoka Ankara'ya geliyor

Simply Falling adlı şarkısıyla tanınan Amerikalı sanatçı, eğitmen, şair, aktivist Iyeoka, 19 Nisan'da Milyon Performance Hall Ankara'da sahneye çıkacak.



Iyeoka, müziğe tutkusunu The Rock By Funk Tribe grubu ile kariyere dönüştürdü. Şiirlerini caz, soul ve blues'la buluşturarak sevilen bestelere imza atan, ilk solo albümü Black and Blues'u 2004'te Phanai etiketiyle yayımlayan Iyeoka, U2 şarkısı Desire'ı cover'ladığı albümü Hum The Bass Line'ı 2008'de dinleyicileriyle buluşturdu. 2011'de R&B şarkı kategorisinde Bağımsız Müzik Ödülleri'ne aday gösterilen sanatçı, Femi Kuti, Zap Mama ve Soulive gibi blues, soul ve cazın önemli isimleriyle beraber aynı sahneyi paylaştı.



Şarkısı The Yellow Brick Road Song, HBO'nun ünlü dizisi How To Make It In America'da kullanıldı. 2010'da yayımladığı Say Yes ve 2016'da yayımladığı Gold isimli albümleriyle başarısını iyice pekiştirirken, pop, R&B, dans müziği ve hip hop gibi müzik türlerini ustalıkla bir araya getirdi.



Yorumuyla sık sık Nina Simone'a benzetilen Iyeoka, şarkılarıyla Ankaralı hayranlarının karşısına çıkacak.