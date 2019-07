İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Anadolu Ateşi lösemili çocuklar için maske taktı

Türkiye’nin dans kültürünü 104 ülkede sergileyen Anadolu Ateşi, her yıl turizm bölgelerindeki gösterilerinde 1 milyonu aşkın turisti de bu muhteşem gösteriyle buluşturuyor.



Anadolu Ateşi, 20’nci yıl etkinlikleri öncesinde, bu sezon sergilemeye başladığı “Istanbul Dreams by Anadolu Ateşi” ile şubat ayından bu yana Türkiye turnesine devam ediyor.



“Anadolu Ateşi” ve “Troya” gösterileri devam ederken “Istanbul Dreams by Anadolu Ateşi" yaz sezonunu 27 Temmuz'da Çeşme’de açıyor.



PROGRAM



27 Temmuz Cumartesi Çeşme Antik Tiyatro 21:00

19 Ağustos Pazartesi Bodrum Antik Tiyatro 21:00

31 Ağustos Cumartesi Kuşadası AVM Amfi Tiyatro 21:00

18 Eylül Çarşamba Hatay/ Antakya Sümerler Amfi Tiyatro 21:00

19 Eylül Perşembe Gaziantep Üniversitesi Mavera 21:00

25 Eylül Çarşamba Mersin Yenişehir AKM 21:00

26 Eylül Perşembe Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Sahnesi 21:00

30 Eylül Pazartesi Denizli Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi 21:00

06 Kasım Çarşamba Ankara Congresium 21:00