Anadolu Ateşi'nden yeni proje: Romanlarla Dans

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun ortak projesi “Romanlarla Dans” kapsamında 100 Roman genç, sanat alanında istihdam imkanına kavuşacak.



ANADOLU ATEŞİ, ROMAN GENÇLERE DANS EĞİTİMİ VERECEK



Dans ve müziğe olan yeteneklerini profesyonel alanda ilerletmek isteyen Roman gençler arasından seçilecek 100 dansçı adayına, Anadolu Ateşi eğitmenleri tarafından 6 ay süreyle Anadolu Ateşi İzmir stüdyolarında profesyonel dans eğitimleri verilecek.



Eğitim imkanı bulunmayan Roman gençlere yetenekleri doğrultusunda destek verilecek proje kapsamında Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’ın katılacağı dansçı seçmeleri, 1-2-4-5 Temmuz tarihlerinde, Anadolu Ateşi Westpark Dans Okulu stüdyolarında gerçekleşecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Ateşi işbirliği ile hayata geçirilecek Romanlarla Dans sosyal sorumluluk projesinde yer alacak 100 Roman gence verilecek eğitimler; Anadolu Ateşi Westpark Dans Okulu’nun 2000 metrekare kapalı ve 2500 metrekare açık stüdyolarında deneyimli koreograf ve eğitmen kadrosu ile 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.



Roman gençlerin eğitimler sonrası sahneleyecekleri gösterinin ön çalışmaları ve provaları ise 5 ayda tamamlanacak. Bu çalışmalar sonunda hazırlanacak gösteride Roman gençler hem kendi kültürlerini hem de Anadolu’nun 7 bölgesinden derlenen dans motiflerini dansın dili ile sahneye taşıyacaklar.



Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in özel desteği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük katkısı ile Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun 20 yıllık ulusal ve uluslararası deneyimi ile yürütülecek. Bu projenin sonuçları gerek yurtiçi gerekse yurtdışında sahnelenecek gösterilerle hem örnek bir sosyal sorumluluk projesi olacak, hem de Roman gençlere kendi kültürlerini yeni bir vizyon ve kariyer ile sanatsal platformlara taşıma imkanı sağlayacak.