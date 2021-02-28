Anadolu'dan kaçırılan 412 tarihi eser Türkiye'ye getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Macaristan gümrüğünde ele geçirilerek Türkiye'ye getirilen 412 eser, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı 28.02.2021 - 14:03

Anadolu'dan kaçırılan 412 tarihi eser Türkiye'ye getirildi

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Bakanlığın sosyal medya hesabından 412 eserin Türkiye'ye getirildiği ana ilişkin video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Anadolu'nun tarihi miraslarını Dışişleri Bakanlığımızdan teslim aldık ve sergileme çalışmalarına başladık. Bu toprakların eserlerini birer birer ülkemize kavuşturmamıza destek olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Macaristan gümrüğünde ele geçirilen eserlerin Esenboğa Havalimanı'ndan polis ekiplerince mühürlü kutular içerisinde alınarak, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne ulaştırılmasına ilişkin görüntüler yer alıyor.

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