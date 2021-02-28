Anadolu'dan kaçırılan 412 tarihi eser Türkiye'ye getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından 412 eserin Türkiye'ye getirildiği ana ilişkin video paylaşıldı.



Paylaşımda, "Anadolu'nun tarihi miraslarını Dışişleri Bakanlığımızdan teslim aldık ve sergileme çalışmalarına başladık. Bu toprakların eserlerini birer birer ülkemize kavuşturmamıza destek olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Videoda, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Macaristan gümrüğünde ele geçirilen eserlerin Esenboğa Havalimanı'ndan polis ekiplerince mühürlü kutular içerisinde alınarak, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne ulaştırılmasına ilişkin görüntüler yer alıyor.



Anadolu'nun tarihî miraslarını @TC_Disisleri Bakanlığımızdan teslim aldık ve sergileme çalışmalarına başladık.



Bu toprakların eserlerini birer birer ülkemize kavuşturmamıza destek olan Dışişleri Bakanımız Sayın @MevlutCavusoglu ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/ZMpNfyBDVj — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) February 28, 2021