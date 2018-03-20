Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Konya'da

Konya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen ve Eğitimevi tarafından organize edilen ‘Konya kitap okuyacak’ sloganı ile 5 bin metrekare alana kurulan kitap fuarı 1 Nisan Pazar gününe kadar Kitapseverleri ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, UNESCO 2020 Dünya Kitap Kenti adayı olarak ülkemizi temsil edecek Konya’nın dünya ülkeleri karşısında en güçlü aday olduğunu belirtirken Mevlana Kültür Merkezi’ndeki kitap günlerimize tüm ilimizi hatta civar illerindeki kitap dostlarını beklediklerini söyledi. 223 Yayınevi 151 yazar ve 351 etkinliğin yapılacağı fuarın ilk gününde 7 bin öğrenci ziyaret etti.



Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olan Konya Kitap Günleri'nin açılış kurdelasını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ve Eğitimevi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ortadeveci birlikte kestiler. Ünlü yazarlardan Ahmet Ümit, Rasim Özdenören, Yavuz Bahadıroğlu, Asım Gültek, Kamil Çakır ve Ayşe Hale gibi renkli isimler Kitap fuarında onur konuğu ve imza töreni düzenlediler.



ÇOCUKLAR KUMBARALARINI KİTAP ALMAK İÇİN AÇTILAR



Konya Büyükşehir belediyesi ve Kültür Daire Başkanlığı tarafından tertip edilen iki yüz bin kumbara ilk öğretim okullarındaki öğrencilere iki hafta öncesinden dağıtılarak çocukların kitap fuarı öncesinde harçlıklarından birikim yapmaları sağlandı. Fuarın açılış gününde binlerce çocuk kumbaralarını bu kez kitap almak için açtılar. Kumbaralardan çıkan paralar ile sevdikleri kitapları temin edebilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.



TAHİR AKYÜREK: KONYA 2020 DÜNYA KİTAP BAŞKENTİ OLACAK



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Konya’da kültür faaliyetlerine vatandaşın ilgisinin çok yoğun olduğunu ve en çok kitap okunan memleket olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, ‘Unesco 2020 Dünya Kitap Başkenti Türkiye adayı olan ve dünya ülkelerinin karşısında da en güçlü olan Konya’mızın, Türkiye’nin gururu olması için tüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çerçevede Anadolu’nun en iddialı ve kapsamlı bir kitap fuarına imza atmanın mutluluğu içindeyiz. Aynı zamanda Konyamız kütüphane bakımından en zengin ilimiz konumunda’ diye konuştu.



"KADINA ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARINI KİTAP OKUYARAK AŞALIM"



Türkiye’nin en ünlü yazar ve şairlerin Konya Kitap Günleri’nde görme fırsatı bulacak kitap severler okudukları kitapları da yazarlarına imzalatma şansı yakalayacak. Açılış gününde ise polisiye yazar ve şair Ahmet Ümit için binlerce hayranı kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Ahmet Ümit yaptığı konuşmada Konya Kitap Fuarında olmaktan mutluluk duyduğunu bu festivallerin yurt çapında yaygın olması gerektiğini söyledi. Ahmet Ümit, ‘Kadına şiddet başta olmak üzere çocuklarımıza yapılan cinsel istismar ve tüm kötülükler ancak kitap okumakla ve kültür faaliyetlerinin artması ile son bulacağına inanıyorum. Tüm cehaletlerin başında kitap mahrumiyeti bulunuyor. Artık kitapları bol bol okumalı ve kitap fuarlarının yaygınlaştırılması çok önem arz etmektedir’ diye konuştu. fuarda 250 bin öğrenci ve toplamda 5 yüz bin ziyaretçi hedeflenmekte.

