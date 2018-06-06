Hat, tezhip, ebru, çini, ka'tı, sedef kakma, minyatür gibi sanat dallarından örneklerin yer aldığı sergi, İstanbul'da 30 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.



Klasik Sanatlar Derneği tarafından oluşturulan "Anadolu'nun Sanatları Sergisi" sanatseverlerle buluştu.



Beyoğlu Ramazan Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda açıldı.



Sergide, birçok sanatçının katkısıyla hazırlanan hat, tezhip, ebru, çini, ka'tı, sedef kakma, minyatür gibi sanat dallarından eserlere yer verildi.



Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, her yıl yeni sergiler açtıklarını söyledi.



Demircan, üretici fikrin önemine değinerek, şunları kaydetti: "Bugün sanatımızda bizi şaşırtacak yenilikler ve güzellikler var. Demek ki Türkiye'de güzel sanatlar kendi alanını genişletiyor. Bununla beraber geleneksel malzemenin yanına modern malzeme de eklendi. Güzel sanatlar, endüstriye ve mimariye ilham verecek şekilde kendisini geliştiriyorsa devam eder. Artık her şeyi makineler yapıyor. İnsan ne yapacak? İnsan tasarım yapacak."



YAKLAŞIK 150 SANATKAR



Klasik Sanatlar Derneği Başkanı Ahmet Zeki Yavaş da klasik sanatların üretimini kolaylaştırmak ve bilinirliğini arttırmak için çalıştıklarını dile getirdi.



Yavaş, sergide dernekteki hoca ve öğrencilerin eserlerinin yer aldığını belirterek, "Anadolu'nun sanatları olarak bilinen hat, tezhip, ebru, cilt, çini gibi kadim sanatlarımızın 9'undan örnekleri bugün sergiliyoruz. Yaklaşık 50 levha, 150 sanatkarın emeği var. Bu sanat eserlerini ve sanatçıları sizinle buluşturmanın mutluluğunu da yaşıyoruz." diye konuştu.



Açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Mustafa Demir'in de katıldığı "Anadolu'nun Sanatları Sergisi", 30 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.