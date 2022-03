And Just Like That ikinci sezon onayı aldı

90’lı yılların sevilen Sex and the City dizisinin devamını konu alan And Just Like That, HBO Max’ten ikinci sezon onayını aldı.

Başrolünde Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis’in yer aldığı dizinin, nasıl devam edeceğine dair bir bilgi paylaşılmasa da karakterlerin başından geçen yeni maceraları konu alacağı açıklandı.

BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİ KAZANDI

Dört yakın arkadaşın aşk, kariyer ve arkadaşlık ilişkilerini konu alan Sex and the City, 1998 ve 2004 yılları arasında seyirciyle buluşarak bir fenomen haline geldi. Dizinin başarısını devam ettirmek isteyen iki film ise dizinin hayranlarını çok tatmin etmedi.

Dizinin yapım şirketi Warner Bros. dizi/film platformu HBO Max'te dizinin devamını konu alan And Just Like That'i seyirciyle buluşturarak dizinin hayranlarını sevindirdi. Carrie Bradshaw ve arkadaşlarının gelecekteki hallerini konu alan yeni dizi ise HBO Max orijinal yapımı diziler içinde iyi bir çıkış yaptı.



İkinci sezon için onay alan dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmedi.