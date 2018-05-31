Sekiz sezondur ekrana gelen zombi dizisi The Walking Dead’den bir ayrılık haberi geldi. Dizide Rick Grimes karakterini canlandıran Andrew Lincoln, Ekim 2018’de ekrana gelecek olan dokuzuncu sezonun altı bölümünde yer aldıktan sonra diziye veda edecek.



Vedanın nedeni, Lincoln'ün sinema kariyerine ağırlık vermek istemesi olarak açıklandı. Çizgi romandan ekrana uyarlanan dizide Rick karakteri için nasıl bir son yapılacağı merak konusu. Öte yandan çizgi romanda Rick karakterinin hayatta kalan ve en önemli karakterlerden biri.

Robert Kirkman’ın ünlü çizgi romanından uyarlanan dizinin başlıca rollerinde Andrew Lincoln’ün yanı sıra Norman Reedus, Lauren Cohan, Chandler Riggs, Danai Gurira, Melissa McBride, Alanna Masterson, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam ve Ross Marquand gibi isimler yer alıyor.

THE WALKING DEAD'İN KORKUTAN ŞAKASI