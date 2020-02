Andrew Weatherall hayatını kaybetti

90’ların başında, Happy Mondays, New Order, My Bloody Valentine ve Primal Scream gibi grupların parçalarına yaptığı remix’lerle indie-dance türünü tanımlayan, İngiltere’de doğan acid house, new wave ve punk akımlarını bir araya getiren prodüktör, DJ ve yazar Andrew Weatherall akciğer embolisi tedavisi gördüğü Whipps Cross Hastanesi’nde 56 yaşında hayatını kaybetti.



GEÇEN AY İSTANBUL'DAYDI



Ocak ayında İstanbul'da performans sergileyen sanatçının menajeri, yaptığı açıklamada Weatherall’un yaşadığı rahatsızlık nedeniyle pıhtı atması meydana geldiğini, ölümünün acısız ve hızlı gerçekleştiği açıkladı.



ANDREW WEATHERALL KİMDİR



Birçokları tarafından müzik dehası olarak tanımlanan Weatherall, türler arasındaki duvarları yok ettiği prodüksiyonları ve usta işi remiksleriyle biliniyordu.

İLK ALBÜMÜNÜ 2009'DA YAYINLADI

Leftfield elektronik müziğin öncülerinden olan Weatherall, 2009’da ilk kez kendi ismi altında A Pox on the Pioneers albümünü yayınladı.



30 YILDIR GÜNDEMDE

Son yıllarda The Asphodells ve The Woodleigh Research Facility gibi projelerinin yanı sıra; Mark Lanegan, Noel Gallagher, New Order, Moby gibi isimlere yaptığı remixlerle 30 seneyi aşkın bir süredir hep gündemde olan Andrew Weatherall, 2013 yılından itibaren Convenanza Festivali’nin kürasyonunu üstleniyordu.