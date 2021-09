Andy Garcia Cehennem Melekleri 4'ün kadrosuna katıldı

Andy Garcia, Lionsgate ve Millennium Media'nın aksiyon serisi Cehennem Melekleri'nin (The Expendables) son bölümünün kadrosuna katıldı. Jason Statham, önceki üç bölümdeki rollerini yeniden canlandırmaya hazırlanan Dolph Lundgren, Randy Couture ve Sylvester Stallone'un da yer aldığı oyuncu listesine yeni bölümde liderlik yapıyor.



Yeni filmin kadrosunda ayrıca; Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox ve Tony Jaa da var. Dublörlükten kamera arkasına geçiş yapan yönetmen Scott Waugh (Need for Speed), ekim ayında başlaması planlanan aksiyon dolu dördüncü bölümü yönetecek. Spenser Cohen, senaryoyu Max Adams ve John Joseph Connolly'nin revizyonlarıyla yazdı.



Beyazperde'nin haberine göre, ayrıntılar gizli tutuluyor ama hikaye bir kez daha, bir grup kıdemli paralı askere odaklanacak. Garcia, Cehennem Melekleri'ne tehlikeli görevlerinde eşlik etmek üzere atanan bir CIA ajanını oynayacak. Statham ayrıca Kevin King Templeton'ın yanı sıra Millennium'dan Les Weldon, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein ve Jonathan Yunger ile birlikte yapımcılık yapıyor.



Garcia, yakın zamanda, başrol oynadığı Gelinin Babası'nın modern bir yeniden çevrimiyle de karşımıza çıkacak. Ayrıca, Warners filminde yapımcı olarak görev yapıyor. Yapımcı olarak elinde Oscar Isaac'li bağımsız film Big Gold Brick, Thor Freudenthal'in gençlik draması Words on Bath Wall ve aksiyon filmi Redemption Day dahil olmak üzere birçok yeni film var.