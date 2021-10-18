Angelina Jolie: Gençler bana ilham veriyor

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Uluslararası Af Örgütü ve avukat Geraldine Van Bueren'in iş birliğiyle çocuklar ve gençlerin haklarını öğrenmeleri amacıyla hazırlanan kitap için imza günü düzenlendi.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olan 46 yaşındaki yıldız, Los Angeles'taki imza gününde çekilen fotoğrafları Instagram'da paylaştı.

Kitabın mesajını açıklayan ve genç aktivistleri öven Jolie "Dünyanın dört bir yanından insan hakları mücadelesinin ön saflarında yer alan gençlerden çok ilham alıyorum. Çevreyi korumaktan eşitsizlik ve ayrımcılıkla mücadeleye kadar, yetişkinlerin yapması gereken işi yapmak için adım atıyorlar. Ve küresel olarak mülteci kamplarında ve çatışma bölgelerinde, çocuklar bu kötü kararların sonuçlarının yükünü taşıyor" diye yazdı.

Uzun zamandır insan hakları savunucusu, Uluslararası Af Örgütü ve insan hakları avukatı Geraldine Van Bueren ile ortaklaşa yazılan kitap hakkında birkaç gençlik hakları aktivistinin danıştığını da söyledi.

"HAKLARI İÇİN SAVAŞAN ÇOCUKLAR İÇİN"



Jolie "Çocuklar ve gençler, sesini yükseltecek güce, bilgiye ve güce sahip olduklarında, hem gençlerin hem de yetişkinlerin hayatlarını değiştirebilirler ve daha eşit haklara sahip bir topluma ulaşmaya yardımcı olabilirler. Yeni kitabımızın mesajı budur. Dünyanın dört bir yanındaki genç aktivistlere danışılarak yazılan sayfalar, küresel olarak hakları için savaşan birçok genç insan içindir" dedi.

Hollywood yıldızı "Her gencin görüşlerini ifade etme ve barışçıl protestolara katılma hakkı vardır. Ancak bu bir insan hakkı olmasına rağmen, küresel çapta protesto yürüyüşleri genellikle devletin kısıtlayıcı veya şiddetli tepkilerine neden olur. Kitap, kendinizi güvende tutmak için atmanız gereken bazı temel adımlar da dahil olmak üzere ifade özgürlüğü hakkınızı nasıl talep edeceğinizi anlatıyor" diye yazdı.

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