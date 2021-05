Ani’de kazı çalışmalarına gönüllüler aranıyor

Medeniyetler Beşiği, Dünya Kenti, Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri’nde yürütülecek kazı çalışmalarına katılacak gönüllülerin konaklama, günde üç öğün yemek ve tatil günlerindeki tarih ve doğa gezileri de karşılanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kafkas Üniversitesi'nin ortaklığında, Kazı Başkanı Sanat Tarihçisi Doktor Öğretim Üyesi Muhammet Arslan ve ekibi tarafından yürütülen Kars Ani Ören Yeri'ndeki kazı ve koruma çalışmalarında yer alacak olan gönüllülerde aranan Sanat Tarihi, Arkeoloji, Koruma ve Onarım, Mimarlık, Restorasyon alanlarda lisans öğrencisi olmak şartı aranıyor. Ayrıca bu alanlarla ilgili özel bir yeteneğe, ‘çizim, photoshop, küçük eser konservasyonu’ sahip lisans mezunu, yüksek lisans ve doktora öğrencisi veya mezunu olanlarda başvuru yapabilecek.

Başvuruları kabul edilen gönüllülerin yol masrafları kendilerine ait olacak. Bunun dışında kalan konaklama, günde üç öğün yemek ve tatil günlerindeki tarih ve doğa gezileri kazı tarafından karşılanacak.

Venom: Let There Be Carnage fragmanı