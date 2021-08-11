Animasyon Festivali ANIMIST 15 Ağustos’ta Atlas 1948 Sineması’nda

Tarihi Atlas Sineması, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından organize edilen İstanbul’un Animasyon Festivali ANIMIST’e ev sahipliği yapacak.



15 Ağustos tarihinde yapılacak ANIMIST, “Animasyonun Gücü” ve “Kültürde Kadın Gücü” söylemleriyle bu yıl hibrit şekilde animasyon severlerle buluşacak.



HELEN PIERCY KONUK OLACAK



ANIMIST 2021'in başlıca konukları arasında; Birleşik Krallık’ta animasyon dünyasındaki kadınları destekleyen Animated Women UK danışmanı, animatör ve eğitimci Helen Piercy de bulunacak.



BELGESELLER GÖSTERİLECEK



British Council’ın #KültürdeKadınGücü Destek Programı işbirliği ile gerçekleştirilecek olan ANIMIST 20/21’de belgesel gösterimlerinin yanında görsel efekt tasarımı ve post prodüksiyon sektörü gibi konuların ele alınacağı çeşitli oturumlar, film gösterimleri, performans ve atölyeler yer alacak. Programlar, yüzyüze veya çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.



‘DUBLAJLA DÜZELİR’ BELGESELİ

Festival kapsamında yönetmen Sinan Demirtaş’ın dublaj dünyasının ilgi çekici hikayesini anlattığı ‘Dublajla Düzelir’ belgeseli, Atlas 1948 Sineması’nda gösterilecek. Belgeselde Yeşilçam’ın 50’lerde başlayan ilk dönemlerinden özel televizyon kanallarının yaygınlaştığı 90’lı yıllara kadar olan dönem anlatılıyor. Efsanevi dublajlar ve bu alanda yetişen eşsiz dublaj sanatçılarının öyküsüne bu filmde tanık olacağız.



‘Dublajla Düzelir’ belgeseli, izleyicilere yabancı filmleri orijinal seslerinden daha iyi seslendiren, Yeşilçam’daki jönleri ve jön adamları adeta şahlandıran bu ustaların beyazperde, video ve özel televizyon kanalı dönemlerini Toron Karacaoğlu’ndan Jeyan Mahfi’ye, Atilla Yiğit’ten Levent Dönmez’e, Ali Gül’den Erhan Yazıcıoğlu’na, Mehmet Soyarslan’dan Sungun Babacan’a, Necip Sarıcı’ya kadar birçok usta isimden dinleme fırsatı da sunuyor.



FANTASTİK TÜRK SİNEMASI EFEKTLERİ BELGESELİ



Atlas 1948 Sineması’nda ayrıca, Sinan Demirtaş’ın çektiği “1960 – 1970 Fantastik Türk Sineması Ses ve Görüntü Efektleri” belgeseli gösterilecek. Film 1960-1970 yılları arasında yapılan fantastik filmlerde ses ve görüntü efekti üretimi üzerine bir adeta bilgi yolculuğu. Ülkemizde çok az örneği görülen ancak sinema tarihimizde adı geçen döneme ait filmler ve yapılış özellikleri konu ediliyor.