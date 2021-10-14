Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı (Dünya KİV) tarafından 4-12 Kasım tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleşecek 32. Ankara Film Festivali’nde Ulusal Uzun Film, Belgesel Film ve Kısa Film dallarında yarışacak filmler belli oldu.

Akademisyenler Fulten Larlar ile İclal Can Gürbüz ve Dünya KİV Başkanı İrfan Demirkol’dan oluşan ön seçici kurul, Ulusal Uzun Film Yarışması’na başvuran 55 film arasından yarışacak 10 filmi belirledi.

Değerlendirme sonucu; Emre Kayiş yönetmenliğindeki Anadolu Leoparı, Fikret Reyhan imzalı Çatlak, Erdem Tepegöz’ün yönettiği Gölgeler İçinde, Selman Nacar’ın yönettiği İki Şafak Arasında, Erkan Tahhuşoğlu imzalı Koridor, Muhammet Çakıral’ın yönettiği Lacivert Gece, Ferit Karahan’ın yönettiği Okul Tıraşı, Aydın Orak’ın yönettiği Sabırsızlık Zamanı, Çağıl Bocut’un yönettiği Sardunya ve Tufan Taştan’ın yönettiği Sen Ben Lenin adlı filmler Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak.



10 yarışma filmi arasında Emre Kayiş'in Anadolu Leoparı da var.

BİRİNCİYE 50 BİN LİRA ÖDÜL

50 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü ve ilk filmlere verilen 20 bin TL değerindeki Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü’nün de yer aldığı 12 kategoride ödüllere akademisyen ve medya sanatçısı Andreas Treske, sanat yönetmeni Meral Efe Yurtseven, oyuncu Selen Uçer, yönetmen Seren Yüce ile yazar ve yönetmen Vecdi Sayar’dan oluşan ana jüri karar verecek. SİYAD En İyi Film Ödülü’ne karar verecek SİYAD jürisi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Ferit Karahan’ın yönettiği Okul Tıraşı yarışma filmleri arasında.

15 KISA FİLM YARIŞACAK



Ulusal Kısa Film Yarışması’na başvuran 301 film, akademisyen Gizem Akgülgil, yazar ve yönetmen Gülden Treske ile Festivalin Onursal Başkanı Oğuz Onaran’dan oluşan ön seçici kurul tarafından değerlendirildi. Nuri Cihan Özdoğan’ın Aynı Gecenin Laciverti, İnan Erbil’in Belki Bir Gün Gideriz, Mahsum Taşkın’ın Binbir Gece, Fehmi Öztürk’ün Bir Annenin Sonatı, Emir Aytemür’ün Buz İçin Çığlık, Okan Aygün’ün Güzel Havalar, Ömer Faruk Yardımcı’nın Hasat, Abdullah Şahin’in Hemnefes, Doğan Belge’nin İnşaattaki, İlker Köklük’ün Konsensüs, Meriç Atalar ve Isabel Loyer’in birlikte yönettikleri Med Cezir Tango, Merve Bozcu’nun Plastik Rüya, Can Merdan Doğan’ın Stiletto, Doğuş Özokutan’ın Teslimat ve Onur Güler’in Yara adlı filmleri 10 bin TL değerindeki En İyi Kısa Film Ödülü için yarışacak.



Yarışmaya seçilen 15 film, oyuncu Alican Yücesoy, senarist ve yönetmen Banu Sıvacı ile senarist, yönetmen Müfit Can Saçıntı’dan oluşan ana jüri tarafından değerlendirilecek.

Ulusal yarışmada adaylardan Sen Ben Lenin'in yönetmenliğini Tufan Taştan üstlendi.

YARIŞACAK BELGESELLER DE BELLİ OLDU



Akademisyen, senarist, yönetmen Enver Özüstün, yönetmen Hacer Yıldız ve akademisyen, yönetmen Önder Özdem’den oluşan ön seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu; Zafer Sevener ve Sibel Sümer’in birlikte yönettikleri Araya Korona Girmeseydi, Fevzi Baran’ın Baba Ne Oldu, Aslı Akdağ’ın Bekleyiş, Mehmet Emin Öztürk’ün Doğu’nun Işığı, Kurtuluş Özgen’in Habitus of Self ‘alçak sesle’, Mustafa Aydın’ın Haymatlos, Ulaş Tosun’un Merhaba Canım, Mehmet Emre Battal’ın Muhtaç, Doğuş Algün’ün Sıcak Yatak, Metin Avdaç’ın Tipi ve Ahmet Necdet Çupur’un Yaramaz Çocuklar adlı belgeselleri festivalde Ulusal Belgesel Film Yarışması kapsamında izleyiciyle buluşacak.

TÖREN 12 KASIM'DA



Ulusal Belgesel Film Yarışması’na bu yıl gelen 103 başvuru arasından seçilen 11 film arasından, belgesel yönetmeni Güliz Sağlam, belgesel yönetmeni Mustafa Ünlü ile akademisyen Özgür Yaren’den oluşan ana jüri 20 bin TL değerindeki En İyi Belgesel Ödülü’nün sahibini belirleyecek.



Yarışmaların kazananları 12 Kasım akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.