Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri açıklandı: Perihan Savaş, Erendiz Atasü ve Gani Müjde

Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri Perihan Savaş, Erendiz Atasü ve Gani Müjde'ye verilecek.



Festival Yönetmeni İnci Demirkol yaptığı açıklamada, “Bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü’nü, sinemada 50. yılını geride bırakan, beyazperdede eşsiz kadın karakterleri ustalıkla canlandıran oyuncu Perihan Savaş’a; Sanat Çınarı Ödülü’nü feminist yazar, akademisyen ve edebiyat eleştirmeni, kadınlar için çok önemli ve değerli bir yere sahip Erendiz Atasü’ye; Kitle İletişim Ödülü’nü ise Türkiye mizahında önemli bir yerde duran, karikatürist, yönetmen ve senarist Gani Müjde’ye vermekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.