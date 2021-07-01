Ankara'da ilk konser Işın Karaca’dan

Pandemi sürecinde ara verilen birçok etkinlik ve konser programları bugünden itibaren normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden başlıyor. Amatör müzisyenlere ‘Mutluluk Sahneleri’ ile park ve dinlenme alanlarının kapılarını açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘Büyükşehir Parklarda’ adlı yeni konser programları ile ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.



İLK KONSER 3 TEMMUZ'DA



Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Başkentli sanatseverlerin açık hava konserleriyle kulağının pasını silmeyi amaçlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, her hafta ‘Büyükşehir Parklarda’ konser programları ile ünlü isimleri ağırlayacak. Etkinlikler, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30’da Altınpark’ta ünlü sanatçı Işın Karaca’nın konseriyle başlayacak.

Hafta sonları gerçekleştirilecek ve ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak konser programları, 4 Temmuz Pazar günü saat 20.30’da Çubuk 1 Barajı dinlenme alanında İsmail Altunsaray’ın vereceği müzik ziyafeti ile devam edecek.