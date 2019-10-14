Türk rock ve rap müziğine birçok önemli grup kazandıran Ankara'da kış sezonuna gelmeden, son bir festival heyecanı başlıyor.  

Armada AVM Açıkhava, 24-27 Ekim tarihlerinde Ankara Eylül Eğitim Kurumları ana sponsorluğu, Yediartıbir Yapım organizasyonu, PowerTürk'ün medya sponsorluğu ile gerçekleşecek 4 gün sürecek Section Fest'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Rock, rap, pop, dans ve R&B gibi birbirinden farklı müzik türlerinin yıldız isimlerinin sahne alacağı festivalle beraber Ankara, diğer şehirlerden gelen müzikseverlerin de katılımı ile yılın en büyük açık hava müzik festivaline ev sahipliği yapacak. 

Teoman, Ceza, Hayko Cepkin, Manga, Pentagram, Fatma Turgut, Redd, Şehinşah, Anıl Piyancı, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Dolu Kadehi Ters Tut gibi gibi 22 farklı sanatçı ve grubun sahne alacağı festivalde aynı zamanda ünlü Dj'ler de sahneyi konserler öncesinde hazırlayacak.

SECTION FEST PROGRAMI 

24 Ekim Perşembe 

Teoman

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Redd

Tnk

Emir Ersoy

DJ Nuerıc

 
25 Ekim Cuma 

Pentagram

Ceza

Dolu Kadehi Ters Tut

Can Baydar

Bağzıları

DJ Ozzy

 
26 Ekim Cumartesi

Hayko Cepkin

Şehinşah

Emir Can İğrek

Gökcan Sanlıman

Birileri

Levent özer

DJ suppa

 
27 Ekim Pazar

Manga

Fatma Turgut

Ufuk Beydemir

Anıl Piyancı

Aga B

Barış K.

DJ Aras Kutay