Türk rock ve rap müziğine birçok önemli grup kazandıran Ankara'da kış sezonuna gelmeden, son bir festival heyecanı başlıyor.



Armada AVM Açıkhava, 24-27 Ekim tarihlerinde Ankara Eylül Eğitim Kurumları ana sponsorluğu, Yediartıbir Yapım organizasyonu, PowerTürk'ün medya sponsorluğu ile gerçekleşecek 4 gün sürecek Section Fest'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Rock, rap, pop, dans ve R&B gibi birbirinden farklı müzik türlerinin yıldız isimlerinin sahne alacağı festivalle beraber Ankara, diğer şehirlerden gelen müzikseverlerin de katılımı ile yılın en büyük açık hava müzik festivaline ev sahipliği yapacak.



Teoman, Ceza, Hayko Cepkin, Manga, Pentagram, Fatma Turgut, Redd, Şehinşah, Anıl Piyancı, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Dolu Kadehi Ters Tut gibi gibi 22 farklı sanatçı ve grubun sahne alacağı festivalde aynı zamanda ünlü Dj'ler de sahneyi konserler öncesinde hazırlayacak.

SECTION FEST PROGRAMI



24 Ekim Perşembe



Teoman



Yüzyüzeyken Konuşuruz



Redd



Tnk



Emir Ersoy



DJ Nuerıc





25 Ekim Cuma



Pentagram



Ceza



Dolu Kadehi Ters Tut



Can Baydar



Bağzıları



DJ Ozzy





26 Ekim Cumartesi

Hayko Cepkin



Şehinşah



Emir Can İğrek



Gökcan Sanlıman



Birileri



Levent özer



DJ suppa





27 Ekim Pazar



Manga



Fatma Turgut



Ufuk Beydemir



Anıl Piyancı



Aga B



Barış K.



DJ Aras Kutay

