Türk rock ve rap müziğine birçok önemli grup kazandıran Ankara'da kış sezonuna gelmeden, son bir festival heyecanı başlıyor.
Armada AVM Açıkhava, 24-27 Ekim tarihlerinde Ankara Eylül Eğitim Kurumları ana sponsorluğu, Yediartıbir Yapım organizasyonu, PowerTürk'ün medya sponsorluğu ile gerçekleşecek 4 gün sürecek Section Fest'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Rock, rap, pop, dans ve R&B gibi birbirinden farklı müzik türlerinin yıldız isimlerinin sahne alacağı festivalle beraber Ankara, diğer şehirlerden gelen müzikseverlerin de katılımı ile yılın en büyük açık hava müzik festivaline ev sahipliği yapacak.
Teoman, Ceza, Hayko Cepkin, Manga, Pentagram, Fatma Turgut, Redd, Şehinşah, Anıl Piyancı, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Dolu Kadehi Ters Tut gibi gibi 22 farklı sanatçı ve grubun sahne alacağı festivalde aynı zamanda ünlü Dj'ler de sahneyi konserler öncesinde hazırlayacak.
SECTION FEST PROGRAMI
24 Ekim Perşembe
Teoman
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Redd
Tnk
Emir Ersoy
DJ Nuerıc
25 Ekim Cuma
Pentagram
Ceza
Dolu Kadehi Ters Tut
Can Baydar
Bağzıları
DJ Ozzy
26 Ekim Cumartesi
Hayko Cepkin
Şehinşah
Emir Can İğrek
Gökcan Sanlıman
Birileri
Levent özer
DJ suppa
27 Ekim Pazar
Manga
Fatma Turgut
Ufuk Beydemir
Anıl Piyancı
Aga B
Barış K.
DJ Aras Kutay