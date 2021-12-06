Ankyra Barok konseri İş Sanat'ın YouTube kanalında

Ankaralı müzisyenlerin oluşturduğu, Barok dönem eserleri üzerine uzmanlaşan Ankyra Barok’un İş Sanat için hazırladığı konseri 8 Aralık Çarşamba saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak. Konser, ilk gösteriminden itibaren sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz erişime açık olacak.



Yunus Asilkan Çelik, Elif Ece Kaya, Ebru Tamer, Ayça Akünal, Yağmur Tekin, Yusuf Çelik, Gizem Sözeri ve Cem Çeliksırt’ın bir araya gelerek kurduğu topluluk konserde dönemin önemli temsilcileri Antonio Vivaldi’nin Çello Konçertosu ve Lavta Konçertosu ile George Friedrich Händel’in Sarabande ve La Chia Qiu Pianga eserlerini seslendirdi. Konserin çekimleri ise Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yapıldı.



İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında İş Bankası’nın 3. Genel Müdürlüğü olarak inşa edilen bina, erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin günümüze ulaşmış en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Batı ve Osmanlı mimarisi ile Art Nouveau ve Neo Rönesans akımlarının izlerini taşıyan, Ankara Ulus’taki simge yapılar arasında yer alan tarihi bina, milli iktisat tarihi açısından büyük önem taşıyan bugüne kadarki birikimini toplumla paylaşmak üzere 2019 yılında müzeye dönüştürdü.