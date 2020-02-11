Anna Tifu Türkiye'ye geliyor

Tekfen Filarmoni, neslinin önde gelen kemancılarından ve aynı zamanda pek çok uluslararası ödülün sahibi İtalyan kemancı Anna Tifu’yu ağırlayacak.



Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki konserler; 25, 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Bursa, Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek.



Programda aynı zamanda Johannes Brahms’ın Do minör 1 no’lu Senfonisi ve Emmanuel Chabrier’nin Espaňa adlı eseri seslendirilecek.



Tekfen Filarmoni’nin 2020 yılı ilk temsilleri, 25 Şubat’ta Bursa AKKM’de, 26 Şubat’ta Eskişehir AKSKM’de, 27 Şubat’ta Ankara CSO Konser Salonu’nda ve 28 Şubat’ta İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleşecek.