İlk fragmanı ve yeni kareleri yayınlanan Annem filminde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel başrolde yer alıyor. 20 Eylül’de vizyona girecek filmin kadrosunda Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar, Tuğçe Karabayır da var.
Çekimleri İstanbul’da başlayan ve Kırklareli’nde tamamlanan filmin senaryosunu Ayşe Balıbey, Evren Erdoğan, Bener Karaçor kaleme aldı.
Hikayede evladı için imkansızlıkları mümkün hale getiren fedakar bir anne (Ayşe) ve annesinden utanan, yaşadığı yerden bir an önce kurtulmak isteyen genç kızın (Nazlı) üniversite ile başlayan yolculuğu, büyüdüğü köyden uzaklaşması; fakat yıllar sonra doğduğu köye, annesine geri dönme hikayesi anlatılıyor.
Annem filmi için geri sayım (İlk fragman)
Sanat
Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in başrollerinde oynadığı, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı yapımcılığını HANN ve Motion Content Group’un üstlendiği Annem filminin ilk fragmanı yayınlandı.
İlk fragmanı ve yeni kareleri yayınlanan Annem filminde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel başrolde yer alıyor. 20 Eylül’de vizyona girecek filmin kadrosunda Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar, Tuğçe Karabayır da var.