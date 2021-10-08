Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Film Forum'da kazananlar belli oldu.

Haberler - DHA 08.10.2021 - 14:45

Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu

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Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde 4 Ekim'de başlayan Film Forum'da bu yıl beş bölümde 14 proje destek aldı, 455 bin TL değerinde maddi ün sahipleri belli oldu.

Film Forum'da toplam 26 proje Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu, Belgesel Work-in-Progress Platformu, Sümer Tilmaç Film Destek Fonu Pitching Platformu ve geçen yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu kategorilerinde yarıştı.

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post-prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu'nda ise 5  proje yarıştı. Jean-Benoit Henry, Justine Barda ve Nisan Dağ'dan oluşan jüri, Çiğdem Sezgin'in 'Suna' adlı projesine, 80 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Ödülü'nü ve Maryna Er Gorbach'ın 'Klondike' adlı projesine, 40 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Jüri Özel Ödülü'nü verdi. Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü Bekir Bülbül'ün 'Bir Tutam Karanfil' adı projesine, Creative Production Renk Düzenleme Ödülü ise Orçun Köksal'ın 'Bars' adlı projesine verildi.

BELGESEL SİNEMAYA 60 BİN TL DESTEK

Film Forum'un Belgesel Work-in-Progress kategorisinde 5 proje yarıştı. Brigid O'Shea, Hans Robert Eisenhauer ve Serdar Kökçeoğlu'ndan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu Pınar Fontini'nin 'Filmin Adı Ne?' adlı projesi 30 bin TL ve Eylem Kaftan'ın 'Bir Gün, 365 Saat' adlı projesi 30 bin TL değerinde olmak üzere toplam 60 bin TL değerindeki Belgesel Work-in-Progress Ödülleri'ni aldı. 'Bir Gün, 365 Saat' aynı zamanda Başka Sinema Dağıtım Ödülü'nü de kazandı. Gürcan Keltek'in 'Horde' projesi ise Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü ve Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü'ne layık görüldü.

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