Antalya Film Forum'da yarışacak projeler belli oldu

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl sekizinci kez düzenlenecek Antalya Film Forum 4-6 Ekim'de yapılacak.



Tüm etkinliklerin çevrim içi gerçekleşeceği forumun Uzun Metraj Kurmaca ve Belgesel Work in Progress Platformu ile Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nun projeleri belirlendi.



Yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan Antalya Film Forum'un Kurmaca Work in Progress Platformu'na bu yıl 16 proje başvurdu.



Bu projelerden Alara Hamamcıoğlu, Sinan Kesova ve Arda Çiltepe'nin yapımcılığını, Orçun Köksal'ın yönetmenliğini üstlendiği Bars, Halil Kardaş'ın yapımcısı olduğu, Bekir Bülbül'ün yönettiği Bir Tutam Karanfil, Mehmet Bahadır Er, Sviatoslav Bulakovskyi ve Maryna Er Gorbach'ın yapımcı ve yönetmenliğinde çekilen Klondike, yapımcılığını Evren Yıldırım ile üstlenen Murat Düzgünoğlu'nun aynı zamanda yönettiği Köpekle Kurt Arasında ve yapımcılığını Betül Sezgin, Giovanna Ribes ve Christo Bakalov'un, yönetmenliğini Çiğdem Sezgin'in üstlendiği Suna seçildi.



Kurmaca Work in Progress ana jürisi, iki projeye toplam 120 bin lira değerinde para ödülü verecek.



Belgesel Work in Progress Platformu'nda beş proje yarışacak

Seçici kurul, 22 projenin başvurduğu Belgesel Work in Progress Platformu'na da beş proje seçti.



Eylem Kaftan'ın yönettiği ve yapımcılığını Lynette Fortune ile paylaştığı Bir Gün, 365 Saat, Mümin Barış'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Bir Parça Memleket, Pınar Fontini'nin yönetmeni ve yapımcısı olduğu Filmin Adı Ne?, yönetmenliğini Gürcan Keltek'in yaptığı ve yapımcılığını Marc van Goethem ve Arda Çiltepe ile paylaştığı Horde, yönetmenliğini Efe Öztezdoğan ve İpek Kent'in, yapımcılığını Aslıhan Altuğ ve Haluk Koçak'ın üstlendiği Road To Tokyo bu bölümde yarışacak yapımlar olarak belirlendi.



Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress ana jürisi, iki projeye toplam 60 bin lira değerinde para ödülü verecek.

35 BİN TL ÖDÜL



Dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle geçen yıl programa alınan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'na bu yıl yapılan 21 başvuru arasından Bar İşleri, Barbar, Dünyalılar, Eşik ve Yanlış Kararlar Merkezi adlı projeleri seçildi.



Bu yıl Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda, jüri değerlendirmeleri sonucunda seçilen bir projeye 35 bin lira ödül verilecek.



Direktörlüğünü Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu uluslararası danışmanlığını Katriel Schory, Kristina Trapp ve Simone Baumann'ın üstlendiği Antalya Film Forum'unun ödülleri 6 Ekim'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

