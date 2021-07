Antalya'da çekilen Jason Statham filminin gösterim tarihi belli oldu

Usta yönetmen Guy Ritchie ve aksiyon yıldızı Jason Statham'ın yeni işbirliği olan, Five Eyes filminin vizyon tarihi 21 Ocak 2022 olarak açıklandı. Filmin çekimleri Ocak 2021'de Türkiye'de, Antalya şehrinde başladı ve ikili, yakın zamanda özel davetle Atlas Sineması'nın açılışına katıldı.

Beyazperde'nin haberine göre Five Eyes, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınan M16 ajanı Orson Fortune’u takip ediyor. CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel'le birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır. Elbette, Wrath of Man'de de gördüğümüz üzere bol aksiyon izleyiciyi bekliyor olacak.



Filmin senaryosunu, Ritchie ile sıkça çalışan Ivan Atkinson ve Marn Davies kaleme aldı. Statham dışında oyuncu kadrosunda Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Max Beesley ve Eugenia Kuzmina yer alıyor. Filmin adının değişeceği ve Five Eyes olarak anılmayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.



Guy Ritchie ve Jason Statham, kariyerlerine beraber başlamışlar ve 'Snatch', 'Lock, Stock and Two Smoking Barrells', 'Revolver' gibi filmlerde birlikte çalışmışlardı. Her iki başarılı isim de tarzlarını değiştirmiş, Ritchie fantastik filmlere imza atarken, Statham en sevilen aksiyon yıldızlarından biri olmuştu. İkili, yeniden bir araya geldi ve iki film birden çekti.