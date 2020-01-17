Antalya'da müzelere teşvik takvimi (150 turistten 1'i müzeye gitti)

Dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya'da 2020'de dikkatler müzelere çekilmek isteniyor.



Antalya geçtiğimiz yıl 15 milyon turiste ev sahipliği yaptı. Verilere göre ise Antalya'da giden her 150 turistten bir kişi müzeye gitti.

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı ise, turistleri daha çok müzeye çekmek için çalışma başlattıklarını duyurdu. Çalışmalar doğrultusunda UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan 9 eser için takvim hazırladı.

Antalya'nın tanıtımı için hazırlanan takvimde Karain Mağarası, Alanya Kalesi, Perge Antik Kenti ve Aspendos Antik Kentleri, su kemerleri ve milli parklar yer alıyor.

Takvimler fuarlarda ve uluslararası etkinliklerde dağıtılacak.

Turizmi 12 aya yaymak amacıyla hazırlanan projeyle tarihi ören yerleri ve müzelere ilginin artırılması hedefleniyor.

MAVİ BONCUKLU PAYLAŞIM



Antalya turizmi, 8 Haziran 2019 yeni bir rekor kırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı mavi boncuklu paylaşımda, 8 Haziran Cumartesi günü Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısının 85 bin 205 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu belirtmişti.

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