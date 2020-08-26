Antep savunmasının izleri Panorama 25 Aralık Müzesi'nde

Tarihçiler, oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları yetkililerinin oluşturduğu "Araştırma Komisyonu" tarafından geliştirilerek tasarlanan müzeyle, Antep savunmasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.



Seferpaşa Mahallesi'nde inşa edilen müze, Rus ressam Aleksander Samsonov'un dönemi yansıtan yağlı boya çalışmalarının yer aldığı 4 alandan oluşuyor.



Müzede, gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı eşyalar, Antep savunmasına şahitlik eden binalardan kalma kapılar, pencereler, mücadelede kullanılan silahlar ve o dönemde kullanılan kıyafetler yer alıyor.



Panoroma 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, yaptığı açıklamada, iki dedesinin de gazi olduğunu, bu nedenle projede gönüllü yer aldığını söyledi.



Antep savunmasının bir destan niteliği taşıdığını anlatan Severoğlu, kent halkının topyekün mücadele ederek Fransız ve İngilizlere karşı eşsiz mücadele örneği ortaya koyduğunu ifade etti.



Gaziantep halkının, yıllardır Antep savunmasının anlatılacağı bir müze hayali kurduğunu dile getiren Severoğlu, müzenin, 1. Dünya Savaşı'nın, o dönemin Gaziantep'inin ve Anadolu'da olup bitenlerin öğrenileceği bir nevi okul olduğunu belirtti.



Müzenin gazilerin ve şehitlerin adının yaşatılması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Severoğlu, "Binlerce şehidimiz var. İsmine dahi sahip değiliz. Ama bu müze çok önemli. Onların tümünü burada rahmetle yad ediyoruz. Onlar sayesinde bu topraklarda yaşayabiliyoruz." dedi.



Severoğlu, müzenin tarihi birçok olayın da gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Hem toplumsal değer hem de gençlerimizin öğrenmesi açısından bu müze çok önemli. Bu müzede anlattığımız bütün olaylar belgelere dayanıyor. Bunlar aynı zamanda hem düşmana ait hem de Türkçe belgelerle destekleniyor. Birtakım olayları ispat edeceğiz. Müze bittikten sonra Franszılar da kendi atalarının yaptıklarından utanacak. Fransız yetkililer, Antep halkından özür dilemek için gelecek." ifadelerini kullandı.